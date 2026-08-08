Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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08.08.2026 17:39:04
Chewy Chief Accounting Officer Disposes 11,134 Shares for $254,000 in Tax-Related Transaction
William G. Billings, Chief Accounting Officer at Chewy, Inc. (NYSE:CHWY), disposed of 11,134 shares of Class A Common Stock on July 31, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($22.82); post-transaction value based on July 31, 2026, market close ($22.60).Chewy, Inc. represents the leading pure-play online pet specialty retailer in the United States, with a market capitalization of $10.0 billion and TTM revenues of $12.8 billion. The company's competitive advantage derives from its comprehensive product assortment, convenient digital platform, and customer-centric subscription model, which drive recurring revenue and customer loyalty within the fragmented pet care market. With 18,000 employees and a net profit margin of approximately 1.56% on TTM revenues, Chewy demonstrates operational scale while navigating the competitive dynamics of specialty retail.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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