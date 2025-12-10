Chew a Aktie
10.12.2025 13:42:05
Chewy Earnings Up In Q3; Stock Plummets In Pre-market
(RTTNews) - Chewy, Inc. (CHWY), an e-commerce company, on Wednesday reported its net income increased in the third quarter compared with the previous year.
For the third quarter, net income increased to $59 million from $4.2 million in the prior year.
Earnings per share were $0.14 versus $0.01 last year.
On the adjusted basis, net income surged to $135.7 million from $85 million in the previous year.
Adjusted earnings per share were $0.32 versus $0.20 last year.
Adjusted EBITDA increased to $180.9 million from $138.2 million in the previous year.
Income from operations rose to $65.2 million from $25.6 million in the prior year.
Net sales increased to $3.12 billion from $2.88 billion in the previous year.
In the pre-market trading, 6.57% lesser at $32.52 on the New York Stock Exchange.
