Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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25.03.2026 12:11:51
Chewy, Inc. Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Chewy, Inc. (CHWY) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $39.2 million, or $0.09 per share. This compares with $22.8 million, or $0.05 per share, last year.
Excluding items, Chewy, Inc. reported adjusted earnings of $114.8 million or $0.27 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.5% to $3.264 billion from $3.247 billion last year.
Chewy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $39.2 Mln. vs. $22.8 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.05 last year. -Revenue: $3.264 Bln vs. $3.247 Bln last year.
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