Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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16.03.2026 11:20:00
Chewy Is Down 23% in 2026. Is This a Once-in-a-Lifetime Buying Opportunity?
The stock market got off to a good start this year, but it dropped following the start of the Iran war. The S&P 500 index lost 1% from the end of 2025 through March 11.Individual stocks have performed both better and worse, of course. Chewy (NYSE: CHWY) falls into the latter category, its share price having dropped about 23% this year. A sharp stock price decline doesn't mean you should rush out and buy the shares, however. It's important to look at Chewy's long-term fundamentals and valuation before making that determination.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.11.25
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Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
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