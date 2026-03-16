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Chew a Aktie

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WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098

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16.03.2026 11:20:00

Chewy Is Down 23% in 2026. Is This a Once-in-a-Lifetime Buying Opportunity?

The stock market got off to a good start this year, but it dropped following the start of the Iran war. The S&P 500 index lost 1% from the end of 2025 through March 11.Individual stocks have performed both better and worse, of course. Chewy (NYSE: CHWY) falls into the latter category, its share price having dropped about 23% this year. A sharp stock price decline doesn't mean you should rush out and buy the shares, however. It's important to look at Chewy's long-term fundamentals and valuation before making that determination.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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