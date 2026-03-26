Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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26.03.2026 03:00:00
Chewy Just Popped. Is the Pet Stock a Buy Now?
Shares of Chewy (NYSE: CHWY), the leading pet products retailer, were soaring on Wednesday after the company delivered a better-than-expected outlook for 2026, although the growth in the fourth quarter was modest. Adjusted for the extra week in the quarter a year ago, revenue rose 8.1% to $3.26 billion, which matched estimates. Margins improved with gross margin up 90 basis points to 29.4%, and adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) rose from $124.5 million to $162.3 million.Chewy was also profitable on a generally accepted accounting principles (GAAP) basis in the quarter, and it reported an adjusted per-share profit of $0.27, which was down from $0.28 in the quarter a year ago, but that includes an extra week. The analyst consensus was $0.28 as well. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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