Chew a Aktie

Chew a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098

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04.06.2026 09:12:00

Chewy Reports Soon. Here's Why I'd Buy Before the Number Drops.

Chewy (NYSE: CHWY) stock has been on a downward trend over the past year and is currently hovering around a 52-week low.The stock of the online pet retailer is down about 35% year to date and 55% over the past 12 months, trading at around $21.50 per share.With its fiscal first-quarter earnings coming up on June 10, now may be a good time to add some dirt-cheap shares of Chewy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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