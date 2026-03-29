Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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29.03.2026 13:00:00
Chewy Shares Climb on Upbeat Outlook, but It's Not Too Late to Buy the Stock
Chewy (NYSE: CHWY) shares climbed after the company issued an upbeat outlook when it reported its fiscal Q4 earnings last week. Despite the gains, the stock of the pet products e-commerce operator is still down nearly 21% in 2026, and the stock looks like it has plenty of room to continue to rebound.Let's take a closer look at Chewy's results and prospects and why the stock looks like a buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Chewy A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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25.11.25
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Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
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