Chewy Stock: Is the Recovery for Real?

For the second quarter in a row, Chewy (NYSE: CHWY) stock soared on its earnings report.On Wednesday, shares of the online pet products seller jumped 11% after it posted modest revenue growth in the second quarter, but profits soared as it delivered strong margin expansion.Revenue rose 2.6% to $2.86 billion, matching estimates, while adjusted earnings per share jumped from $0.15 to $0.24, ahead of the consensus of $0.01. That's the third straight quarter the company smashed earnings estimates.