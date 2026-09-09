Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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09.09.2026 16:33:43
Chewy Stock Falls 8% Despite Higher Q2 Earnings
(RTTNews) - Chewy Inc. (CHWY) shares are currently trading at $21.47, down $1.80, or 7.73 percent on Wednesday, despite the online pet retailer reporting higher earnings and revenue for the second quarter.
Chewy closed the previous session at $23.27 and opened at $21.85 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $20.77 and $22.41, with volume at 4.77 million shares, compared with average volume of 8.60 million. Its 52-week range is $17.40 to $40.55.
Chewy reported net income of $80.5 million, or $0.20 per share, compared with $62.0 million, or $0.14 per share, a year earlier. Adjusted earnings came in at $148.8 million, or $0.36 per share. Revenue increased 7.3 percent to $3.330 billion from $3.104 billion in the prior-year quarter.
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