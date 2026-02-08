Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
|
08.02.2026 11:20:00
Chewy Stock Is Quietly Becoming a Buy Again. Here's Why.
Chewy Stock Is Quietly Becoming a Buy Again. Here's Why.
Investors can likely be forgiven for forgetting about Chewy (NYSE: CHWY) stock. The pet-oriented e-commerce company soared during the pandemic. However, its stock price collapsed beginning in early 2021, and it has traded in a range for the last four years.After that trading pattern, it may surprise investors that it looks increasingly like a value stock. That could indicate it has finally become a buy again, and here's why.
Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
