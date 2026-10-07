Coupang Aktie
WKN DE: A2QQZ2 / ISIN: US22266T1097
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07.10.2026 20:00:02
Chewy vs. Coupang: Steady vs. Fluctuating Quarterly Revenue Trends
Chewy (NYSE:CHWY) primarily earns its revenue by selling pet food, essential supplies, and specialized animal medications directly to consumers online.
It focused on integrating its recent veterinary acquisition to gradually expand its physical clinical care footprint across new geographic locations, while a third-party supplier issued a voluntary product recall for two specific dog supplements over potential contamination concerns.
Coupang (NYSE:CPNG) generates its core revenue by operating a large e-commerce marketplace and managing multiple logistics delivery services for international consumers.
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Nachrichten zu Coupang
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03.08.26
|Ausblick: Coupang präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Coupang
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Aktien in diesem Artikel
|Chewy Inc Registered Shs -A-
|16,24
|1,09%
|Coupang
|13,20
|2,93%
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