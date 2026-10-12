Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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12.10.2026 14:25:01
Chewy vs. Coupang: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Are you looking to add specialized e-commerce growth to your portfolio? Choosing between pet retail leader Chewy (NYSE:CHWY) and South Korean giant Coupang (NYSE:CPNG) depends on your geographic and niche preferences.
Chewy dominates the North American pet category through high-margin services and subscription loyalty, while Coupang operates a massive logistical network across Asia. Both companies are refining their profitability after years of expansion, making them frequent candidates for investors tracking the evolution of digital retail.
Chewy operates a specialized digital marketplace for pet parents, offering everything from food and supplies to medications. Its strategy focuses on dominating the pet category among retail stocks by providing a one-stop shop for customers. The company maintains roughly 4,000 brand partnerships and has expanded its footprint through its "Chewy Vet Care" clinics, which reached 18 locations in early 2026.
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