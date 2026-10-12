Chew a Aktie

Chew a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.10.2026 14:25:01

Chewy vs. Coupang: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

Are you looking to add specialized e-commerce growth to your portfolio? Choosing between pet retail leader Chewy (NYSE:CHWY) and South Korean giant Coupang (NYSE:CPNG) depends on your geographic and niche preferences.

Chewy dominates the North American pet category through high-margin services and subscription loyalty, while Coupang operates a massive logistical network across Asia. Both companies are refining their profitability after years of expansion, making them frequent candidates for investors tracking the evolution of digital retail.

Chewy operates a specialized digital marketplace for pet parents, offering everything from food and supplies to medications. Its strategy focuses on dominating the pet category among retail stocks by providing a one-stop shop for customers. The company maintains roughly 4,000 brand partnerships and has expanded its footprint through its "Chewy Vet Care" clinics, which reached 18 locations in early 2026.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chewy Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chewy Inc Registered Shs -A- 17,30 2,73% Chewy Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen