Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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21.09.2026 18:28:15
Chewy vs. Coupang: Which E-Commerce Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors choosing between Chewy (NYSE:CHWY) and Coupang (NYSE:CPNG) are weighing specialized pet care loyalty against a diversified e-commerce giant dominant in the South Korean market. Both companies seek long-term growth.
Chewy focuses on the resilient pet category, using its Autoship program to create recurring revenue from pet parents. Coupang functions as an everything app for South Korea, offering lightning-fast delivery, streaming, and food delivery. Comparing them helps you decide between a niche leader and a regional powerhouse among retail stocks.
Chewy operates as an e-commerce leader specializing in pet food, supplies, and healthcare services. A central part of its strategy involves the Autoship subscription program, which simplifies recurring purchases and builds long-term loyalty. Offering nearly 190,000 products, it serves a large audience across the United States and Canada. Beyond retail, the company is expanding into professional services through its PracticeHub platform, which is currently used by roughly 20,000 veterinary practices to manage prescriptions and inventory.
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