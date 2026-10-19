Chewy vs. DoorDash: As Consumers Tighten Their Wallets, Which Stock Can Thrive?

Whether you are buying kibble for a pet or ordering takeout for dinner, you likely interact with digital giants Chewy (NYSE:CHWY) and DoorDash (NASDAQ:DASH). But which is the better buy?

Chewy dominates the online pet supplies market with a subscription-heavy model that ensures predictable revenue. DoorDash serves as a logistics backbone for local delivery across diverse retail categories. Both companies utilize massive logistics networks to capture consumer spending, though their paths to profitability and valuation multiples vary significantly for investors.

Chewy has established itself as a leader among retail stocks by focusing exclusively on the pet category. The company sells food, supplies, and medications primarily through its website and mobile apps, serving over 21 million active customers. Its strategy relies heavily on the Autoship subscription program, which simplifies repeat purchases for pet parents and provides the business with high revenue visibility. Recently, the company expanded into physical services through Chewy Vet Care clinics and the acquisition of Modern Animal to deepen its relationship with customers.

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