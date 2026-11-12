Etsy Aktie
WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060
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12.11.2026 13:14:02
Chewy vs. Etsy: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?
As e-commerce shifts from broad retail to specialized niches, many investors are deciding between Chewy (NYSE:CHWY) and Etsy (NYSE:ETSY) to determine which model offers better resilience through 2027.
While both companies operate within the digital marketplace, they serve vastly different needs. Chewy focuses on recurring household essentials for pet owners, while Etsy thrives on unique, discretionary items crafted by entrepreneurs, making this a choice between stability and high-margin creativity.
Chewy is a leading online destination for pet owners, offering everything from food and supplies to medications and professional services. Its primary strength lies in its Autoship subscription program, which drives significant customer loyalty and provides high visibility into future sales. In its latest annual report filed for the fiscal year ended Feb. 1, 2026, the company detailed its expansion into Canada and its massive catalog of over 190,000 products.
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Analysen zu Etsy Inc
Aktien in diesem Artikel
|Chewy Inc Registered Shs -A-
|20,17
|-1,27%
|Etsy Inc
|81,08
|1,99%
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