MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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25.09.2026 14:20:01
Chewy vs. MercadoLibre: Steady Results vs. Rapid Revenue Growth
Chewy (NYSE:CHWY) primarily generates revenue by operating a comprehensive online retail platform that supplies an extensive variety of pet food, daily accessories, prescribed medications, and specialized wellness items directly to individual pet owners living all across the United States.
It recently finalized the acquisition of a dedicated veterinary platform to introduce physical clinic locations and virtual care services, while several third-party pet food brands sold on its website were simultaneously recalled for potential bacterial contamination.
MercadoLibre mainly earns revenue by operating a massive digital commerce marketplace, managing complex regional logistics networks, and offering various financial technology services, such as digital payment processing and consumer credit, to everyday users across Latin America.
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Nachrichten zu MercadoLibre Inc
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24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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09.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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24.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
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