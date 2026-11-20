MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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20.11.2026 18:00:02
Chewy vs. MercadoLibre: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?
Does the stability of the pet category outweigh the high growth of Latin American e-commerce? Choosing between Chewy Inc. (NYSE:CHWY) and MercadoLibre Inc. (NASDAQ:MELI) requires balancing recurring revenue against regional market dominance.
Chewy focuses on the North American pet market through specialized fulfillment and a high-margin subscription model. MercadoLibre operates a massive integrated commerce and fintech ecosystem across 18 countries in Latin America. Investors often compare them to see if a niche leader or a geographic titan offers better long-term potential.
Chewy operates as a leading online retailer for pet owners, providing everything from food and toys to prescription medications. The company partners with approximately 4,000 brands and has developed its own private labels such as Frisco and American Journey. A significant portion of its business comes from the PracticeHub platform, which is currently used by roughly 50% of all veterinary clinics in the United States. This specialized focus among retail stocks allows the company to build deep loyalty through subscription-like programs.
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Aktien in diesem Artikel
|Chewy Inc Registered Shs -A-
|17,71
|-4,32%
|MercadoLibre Inc
|1 230,20
|-0,60%
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