Chew a Aktie

Chew a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.07.2026 17:18:23

Chewy vs. Petco Health and Wellness: E-commerce Growth vs. Omnichannel Stability

Chewy (NYSE:CHWY) functions as an online retailer in the United States, selling food, supplies, and medications for companion animals.While launching a consolidated private-label brand called Chewy Made, it reported a net income margin of approximately 1% for the quarter ended May 3, 2026.Petco Health and Wellness (NASDAQ:WOOF) provides veterinary care, grooming, training services, and consumables through its digital platforms and physical retail locations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chewy Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten