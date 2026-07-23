Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
|
23.07.2026 17:18:23
Chewy vs. Petco Health and Wellness: E-commerce Growth vs. Omnichannel Stability
Chewy (NYSE:CHWY) functions as an online retailer in the United States, selling food, supplies, and medications for companion animals.While launching a consolidated private-label brand called Chewy Made, it reported a net income margin of approximately 1% for the quarter ended May 3, 2026.Petco Health and Wellness (NASDAQ:WOOF) provides veterinary care, grooming, training services, and consumables through its digital platforms and physical retail locations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chewy Inc Registered Shs -A-
|
09.06.26
|Ausblick: Chewy A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.05.26
|Erste Schätzungen: Chewy A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.03.26
|Ausblick: Chewy A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.03.26
|Erste Schätzungen: Chewy A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)