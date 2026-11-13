Chew a Aktie

Chew a ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.11.2026 00:42:02

Chewy vs. Shopify: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?

E-commerce is evolving as shoppers look for specialized experiences alongside broad marketplaces. Comparing pet specialist Chewy (NYSE:CHWY) and commerce platform Shopify (NASDAQ:SHOP) helps clarify which model might better serve investors through 2027.

Chewy focuses on deep customer loyalty in the resilient pet care market, while Shopify provides the digital infrastructure for millions of merchants worldwide. Both companies are expanding beyond their initial roots, yet they offer very different risk and reward profiles for investors looking to capitalize on the next wave of e-commerce growth.

Chewy provides a comprehensive e-commerce platform dedicated to pet products, prescriptions, and veterinary services. It partners with roughly 4,000 brands to serve millions of pet parents throughout the United States and Canada. The company emphasizes its Autoship subscription program, which drives recurring revenue and strengthens customer loyalty. Chewy has also expanded into healthcare with its pharmacy services and 18 veterinary care clinics.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chewy Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chewy Inc Registered Shs -A- 20,30 -0,64% Chewy Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:19 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen