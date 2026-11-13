Chewy vs. Shopify: Which Consumer Stock Is a Better Buy for 2027?

E-commerce is evolving as shoppers look for specialized experiences alongside broad marketplaces. Comparing pet specialist Chewy (NYSE:CHWY) and commerce platform Shopify (NASDAQ:SHOP) helps clarify which model might better serve investors through 2027.

Chewy focuses on deep customer loyalty in the resilient pet care market, while Shopify provides the digital infrastructure for millions of merchants worldwide. Both companies are expanding beyond their initial roots, yet they offer very different risk and reward profiles for investors looking to capitalize on the next wave of e-commerce growth.

Chewy provides a comprehensive e-commerce platform dedicated to pet products, prescriptions, and veterinary services. It partners with roughly 4,000 brands to serve millions of pet parents throughout the United States and Canada. The company emphasizes its Autoship subscription program, which drives recurring revenue and strengthens customer loyalty. Chewy has also expanded into healthcare with its pharmacy services and 18 veterinary care clinics.

Continue reading