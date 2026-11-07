Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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07.11.2026 13:37:02
Chewy vs. Target: Which Retailer Stock Is a Better Buy for 2027?
Determining whether to invest in Chewy Inc. (NYSE:CHWY) or Target Corp. (NYSE:TGT) requires weighing the rapid growth of digital-first specialty retail against the established stability of a massive, multi-category brick-and-mortar powerhouse.
Chewy focuses exclusively on the pet category, using its subscription-heavy model to build deep customer loyalty. Target operates as a broad-line retailer, offering everything from groceries to apparel. While both compete for consumer dollars, they offer different profiles for investors looking to balance growth potential with established stability.
In its latest annual report, filed for FY 2025, Chewy noted it sells pet products, supplies, and prescriptions through its websites and mobile applications. It relies heavily on its Autoship subscription service, which provides recurring revenue and convenience for over 21 million active customers. The company also operates the largest pet pharmacy in America and is expanding into veterinary clinics.
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|Chewy Inc Registered Shs -A-
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