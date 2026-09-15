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15.09.2026 15:34:16

Chewy vs. TJX Companies: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

When choosing between Chewy (NYSE:CHWY) and TJX Companies (NYSE:TJX), you are weighing a digital-first pet retailer against a brick-and-mortar retail powerhouse. Both offer unique value, but which is the better buy?

Both companies are leaders in their respective niches within the consumer discretionary sector, though they operate with very different business models. We are comparing them because they both represent stable, large-cap options for investors looking for exposure to resilient consumer spending patterns.

Chewy focuses on providing pet products and services via its digital platform to nearly 21.7 million active customers. The company thrives on its proprietary Autoship subscription program, which is a key driver of recurring revenue and customer retention. This expansion into the e-commerce landscape for retail stocks allows it to capture a larger share of pet-related spending.

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