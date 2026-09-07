Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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07.09.2026 18:25:01
Chewy vs. Uber Technologies: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Deciding between a pet-focused retail leader and a global mobility giant requires a look at how each scales its unique networks. Both Chewy Inc (NYSE:CHWY) and Uber Technologies Inc (NYSE:UBER) offer compelling growth stories for 2026.Chewy focuses on building high-frequency loyalty within the pet owner demographic through automated subscriptions and healthcare integration. Uber leverages a massive global network of drivers and merchants to dominate the ride-sharing and delivery markets. While their industries differ, both companies represent the shift toward platform-centric consumer services.Chewy operates as a leader among retail stocks by focusing on the deep emotional and financial commitment pet parents have to their animals. The company sells food, supplies, and medications through its online platform, which reached nearly 21.3 million active customers in its latest corporate report. Its business model relies heavily on its Autoship subscription service, which provides a predictable recurring revenue stream from loyal users. The company also serves approximately 20,000 veterinary practices through its PracticeHub platform, which now represents nearly 50% of all veterinary clinics in the United States.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Chewy Inc Registered Shs -A-
|20,13
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|Uber
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|Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
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