Chew a Aktie

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WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098

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21.09.2026 20:08:45

Chewy vs. Uber Technologies: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between a dominant pet-care platform and a global mobility leader reveals two different paths to digital growth. Is Chewy (NYSE:CHWY) or Uber Technologies (NYSE:UBER) the better addition for your portfolio today?

Chewy focuses on the resilient pet economy through deep customer loyalty and recurring subscription services. Uber dominates the logistics of moving people and goods worldwide, scaling its platform to achieve impressive profitability. Both companies represent modern digital marketplaces but operate in different sectors with unique tailwinds and risks for everyday investors.

Chewy operates as a leading online retailer focused on pet food, supplies, and healthcare services. The company maintains a strong competitive position among retail stocks by integrating its Autoship subscription service with a growing suite of health offerings. These include PracticeHub, which has nearly 20,000 veterinary practices enrolled, and its acquisition of Modern Animal in April 2026 to expand its physical clinic footprint.

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