WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098

Chewy vs. Walmart: Which Is the Better Way to Invest in Pet Spending?​

Chewy (NYSE: CHWY) and Walmart (NASDAQ: WMT) both specialize in retail, but Chewy is more niche since it exclusively focuses on the pet industry. While Walmart also offers many pet products, it's more known for being a retail location that can fulfill all of your shopping needs. Groceries, clothing, and consumer goods are some of the many products that line Walmart's aisles.Grandview Research projects a 5.1% compound average growth rate (CAGR) for the pet care market from now until 2030. But while Chewy is a pure play in the industry, Walmart looks like the better stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
