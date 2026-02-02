Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
|
02.02.2026 07:00:00
Chewy vs. Walmart: Which Is the Better Way to Invest in Pet Spending?
Chewy (NYSE: CHWY) and Walmart (NASDAQ: WMT) both specialize in retail, but Chewy is more niche since it exclusively focuses on the pet industry. While Walmart also offers many pet products, it's more known for being a retail location that can fulfill all of your shopping needs. Groceries, clothing, and consumer goods are some of the many products that line Walmart's aisles.Grandview Research projects a 5.1% compound average growth rate (CAGR) for the pet care market from now until 2030. But while Chewy is a pure play in the industry, Walmart looks like the better stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chewy Inc Registered Shs -A-
|
09.12.25
|Ausblick: Chewy A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.11.25
|Erste Schätzungen: Chewy A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.09.25
|Ausblick: Chewy A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.08.25
|Erste Schätzungen: Chewy A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chewy Inc Registered Shs -A-
|24,08
|-1,53%