|
17.02.2026 06:31:28
Chhattisgarh Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Chhattisgarh Industries gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Chhattisgarh Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Chhattisgarh Industries im vergangenen Quartal 417,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chhattisgarh Industries 220,0 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!