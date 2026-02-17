Chhattisgarh Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chhattisgarh Industries gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Chhattisgarh Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Chhattisgarh Industries im vergangenen Quartal 417,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chhattisgarh Industries 220,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at