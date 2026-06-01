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01.06.2026 06:31:29
Chhattisgarh Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Chhattisgarh Industries hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Auf der Umsatzseite hat Chhattisgarh Industries im vergangenen Quartal 636,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 115,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chhattisgarh Industries 294,7 Millionen INR umsetzen können.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,920 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,360 INR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Chhattisgarh Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 101,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,87 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 927,02 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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