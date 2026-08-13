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13.08.2026 06:31:29
Chia Tai Enterprises International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Chia Tai Enterprises International präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,290 HKD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chia Tai Enterprises International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 880,8 Millionen HKD im Vergleich zu 1,24 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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