Chia Tai Enterprises International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chia Tai Enterprises International äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,17 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chia Tai Enterprises International 0,240 HKD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 773,3 Millionen HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,28 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at