Chia Tai Enterprises International legte Quartalsergebnis vor

Chia Tai Enterprises International hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,08 HKD. Im letzten Jahr hatte Chia Tai Enterprises International einen Gewinn von 0,200 HKD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 942,9 Millionen HKD gegenüber 838,5 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at