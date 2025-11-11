|
Chia Tai Enterprises International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chia Tai Enterprises International hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 HKD gegenüber 0,070 HKD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chia Tai Enterprises International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 838,4 Millionen HKD im Vergleich zu 488,1 Millionen HKD im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
