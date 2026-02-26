26.02.2026 06:31:29

Chia Tai Enterprises International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chia Tai Enterprises International äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,26 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chia Tai Enterprises International 0,210 HKD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 819,6 Millionen HKD – eine Minderung von 23,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,07 Milliarden HKD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,990 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatte Chia Tai Enterprises International ein EPS von 0,340 HKD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Chia Tai Enterprises International mit einem Umsatz von insgesamt 4,18 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,40 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 73,99 Prozent gesteigert.

