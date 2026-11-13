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13.11.2026 06:31:28
Chiangmai Frozen Foods: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Chiangmai Frozen Foods hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 THB erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Chiangmai Frozen Foods im vergangenen Quartal 263,5 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chiangmai Frozen Foods 269,9 Millionen THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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