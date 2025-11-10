Chiba Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chiba Bank hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,830 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 634,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 498,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at