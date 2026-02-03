Chiba Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chiba Bank hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 35,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 23,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96,84 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,14 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at