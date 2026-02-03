03.02.2026 06:31:28

Chiba Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chiba Bank hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 35,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 23,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96,84 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,14 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
