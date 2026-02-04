Chiba Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chiba Bank lud am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 1,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chiba Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,770 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 628,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 525,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at