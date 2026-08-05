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05.08.2026 06:31:29
Chiba Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Chiba Bank präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 43,16 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 30,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 131,26 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 48,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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