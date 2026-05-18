Chiba Bank legte Quartalsergebnis vor

Chiba Bank veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 36,17 JPY gegenüber 27,86 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 102,45 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chiba Bank 80,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 133,75 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Chiba Bank 104,17 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 381,01 Milliarden JPY gegenüber 333,33 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at