06.08.2026 06:31:29

Chiba Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chiba Bank hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,35 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 823,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 610,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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