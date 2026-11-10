Chiba Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chiba Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 682,7 Millionen USD gegenüber 634,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at