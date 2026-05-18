18.05.2026 06:31:29

Chiba Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chiba Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,15 USD. Im letzten Jahr hatte Chiba Bank einen Gewinn von 0,910 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 653,0 Millionen USD – ein Plus von 23,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chiba Bank 530,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,44 USD. Im Vorjahr hatte Chiba Bank 3,42 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Chiba Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,53 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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