10.11.2025 06:31:29
Chiba Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Chiba Bank hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 31,71 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chiba Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 24,79 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 93,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 25,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 74,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
