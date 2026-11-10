Chiba Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chiba Bank hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 40,95 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 108,72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 93,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at