12.11.2026 06:31:28

Chiba Kogyo Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chiba Kogyo Bank lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Chiba Kogyo Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 57,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 35,01 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,14 Prozent auf 15,66 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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