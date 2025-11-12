Chiba Kogyo Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chiba Kogyo Bank veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,01 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 33,02 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,21 Prozent auf 14,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

