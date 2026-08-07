Chiba Kogyo Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chiba Kogyo Bank gab am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 47,64 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chiba Kogyo Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 49,97 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 14,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,78 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at