Chiba Kogyo Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chiba Kogyo Bank ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chiba Kogyo Bank die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 44,88 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chiba Kogyo Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 30,72 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Chiba Kogyo Bank 13,78 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at