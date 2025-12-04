Chibougamau Independent Mines: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chibougamau Independent Mines hat am 01.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Chibougamau Independent Mines mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

