Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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21.11.2026 23:54:25
Chicago Atlantic Real Estate Finance: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, Chicago Atlantic Real Estate Finance (NASDAQ:REFI) deployed over $85 million in new principal funding while moving forward with its proposed merger. For long-term investors, the lender's loan portfolio structure generates income that expands when benchmark rates rise, offering downside protection that standard commercial mortgage real estate investment trusts (or REITs) rarely match.
Three things management said stand out.
Unlike conventional mortgage lenders, the company structures its loans with interest rate minimums (known as rate floors) and leaves variable rates uncapped. This setup allows interest income to rise directly alongside borrowing benchmarks without forfeiting earnings if interest rates drop.
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