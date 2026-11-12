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12.11.2026 06:31:28
Chicago Atlantic Real Estate Finance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Chicago Atlantic Real Estate Finance hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,05 Prozent auf 16,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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