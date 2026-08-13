Chicago Atlantic Real Estate Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chicago Atlantic Real Estate Finance hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chicago Atlantic Real Estate Finance 0,410 USD je Aktie verdient.

Chicago Atlantic Real Estate Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at